Суд продлил на полгода арест экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве, на время рассмотрения его дела в суде, передает "Интерфакс".

"Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Белых на полгода", - говорится в постановлении судьи Татьяны Васюченко, оглашенном во вторник.

Согласно постановлению, арест Белых установлен на шесть месяцев с момента поступления дела в суд (6 августа), то есть до 6 февраля 2018 года.

"Суд находит ранее избранную Белых меру пресечения законной и обоснованной, так как необходимость ее избрания подтверждается фактическими обстоятельствами дела", - считает суд.

Пресненский суд Москвы во вторник проводит предварительные слушания по делу Белых. В настоящее время экс-губернатор находится под арестом, срок которого установлен до 24 сентября.

Как сообщалось, в начале августа Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении кировского экс-губернатора и направила дело для рассмотрения по существу в Пресненский суд Москвы.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.