В Югре обсудили реализацию цифровой экономики в округе

Реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обсудили сегодня на расширенном заседании совета при губернаторе Югры по развитию информационного общества.

По словам губернатора Натальи Комаровой, с учетом того, что реализация программы будет иметь ярко выраженный межведомственный, комплексный характер на прошлой неделе в целях оперативного управления была образована отдельная подкомиссия по цифровой экономике при федеральной Правительственной комиссии по использованию информационных технологий. Такой же комплексный подход должен быть реализован в Югре.

«У нас создана стартовая база, причем по всем пяти базовым компетенциям программы «Цифровая экономика». Данные цифровые компетенции получили мощный импульс за счет нашего международного IT-форума, обогатились передовым зарубежным опытом, уже материализуемым в конкретные проекты и межрегиональные инициативы», - подчеркнула Наталья Комарова.

В свою очередь, директор окружного департамента информационных технологий Павел Ципорин отметил, что при реализации программы на территории автономного округа, все усилия должны быть направлены на возникновение прорывных и перспективных цифровых платформ и технологий, а также для создании условий для их возникновения.

«Необходимо, чтобы в ближайшие два года в Югре было завершено формирование единого информационного пространства по обмену данными между медицинскими организациями. Кроме того, важно довести до ума и промышленной эксплуатации те пилоты, которые реально задают новую цифровую картину дня», - поставила задачу Наталья Комарова.