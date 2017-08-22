Кириллу Серебренникову предъявили обвинения в хищении 68 миллионов рублей

Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает, РБК. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал», — сказала она.

О задержании Серебренникова стало известно утром 22 августа. СКР сообщил, что режиссер задержан по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере. По версии следователей, мошенничество касалось денег, которые выделили в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Мера пресечения Серебренникову пока не избрана.

Дело о мошенничестве, в котором Серебренников стал обвиняемым, было возбуждено еще в 2015 году. Свое развитие оно получило в мае 2017 года, когда сотрудники СК пришли с обыском в «Гоголь-центр», а также домой к режиссеру и еще по более чем десяти адресам. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 миллионов рублей.

После проведенных в мае обысков фигурантами дела стали бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, чуть позднее бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Все они, по версии следствия, причастны к хищениям и продолжают оставаться под арестом. Сам Серебренников также ранее допрашивался, но тогда остался в качестве свидетеля.