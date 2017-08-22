«Автоваз» ожидает роста продаж в августе на 10 процентов

«АвтоВАЗ» ожидает, что продажи автомобилей Lada в России в августе вырастут более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Ведомости» со слов президента компании Николя Мор.

«Примерно на том же уровне, что и в июле: рост больше чем на 10% по сравнению с августом прошлого года. Как минимум. Но август еще не закончился, и продажи зачастую проводятся в последние дни месяца», - сказал глава «АвтоВАЗа».

Комментируя продажи компании на внешних рынках, Мор отметил, что в Казахстане стартует программа новых утилизационных сертификатов.

«Мы работаем над ней вместе с компанией "Бипэк", надеемся, что она поможет продажам в этой стране», - добавил он. Прогноз компании по экспорту автомобилей в 2017 г. снижен на 8% - с 25 000 до 23 000 авто.

«АвтоВАЗ» в июле 2017 г. реализовал в России 26 502 автомобиля Lada, что превышает прошлогодний показатель на 21,8%, говорилось в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. В августе 2016 г. компания реализовала в России 20 908 автомобилей.