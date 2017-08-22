Сбербанк предложил «Транснефти» пойти на мировую по делу о 67 миллиардов рублей

Сбербанк предложил «Транснефти» заключить мировое соглашение по делу об убытке госкомпании в 67 млрд рублей, передает РБК.

«Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения отвечает интересам ПАО Сбербанк и ПАО «Транснефть» и будет содействовать развитию партнерских деловых отношений», — говорится в сопроводительном письме к проекту мирового соглашения.

Как следует из документа, Сбербанк направил это предложение 17 августа.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что компания получила это письмо.

«Накануне заседания в апелляции компания получила документ под названием «мировое соглашение» от Сбербанка». Наши юристы в настоящий момент его изучают», — сказал Демин.

В начале июня Сбербанк заявил о намерении обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, который признал недействительной сделку банка с «Транснефтью», в результате которой компания понесла убытки в почти 67 млрд руб.

До этого Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти». Завтра, 23 августа, девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Сбербанка на решение первой инстанции по делу о споре «Транснефти» и Сбербанка.