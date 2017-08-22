Масштабный пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован спустя сутки

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, передает Газета.ру. Об этом сообщил представитель Южного регионального центра МЧС России.

«Объявлена полная ликвидация в 13.21 мск», — сказал он.

Днем 21 августа крупный пожар охватил несколько частных домов в центре Ростова-на-Дону. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки.

Глава МЧС по области Валерий Синьков заявил, что основной версией пожара в ведомстве считают занесение постороннего источника зажигания.

Местные жители считают, что причиной ЧП мог стать поджог. При разборе завалов в районе пожара было обнаружено тело мужчины.