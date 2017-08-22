В Следственном комитете начали допрашивать Кирилла Серебренникова

Следователи приступили к допросу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила «Медуза» со ссылкой ТАСС. По информации агентства, допрос начался после того, как в Следственный комитет РФ прибыл адвокат Серебренникова.
В ходе допроса, рассказал источник, Серебренников отказался признать себя виновным. Все обвинения, по словам источника, режиссер отвергает.
После допроса, сообщил собеседник ТАСС, следствие планирует обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении режиссера меры пресечения — заключения под стражу либо домашнего ареста.
Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов ранее сообщил, что едет в Москву из Владимира, чтобы присутствовать на допросе.
«До моего приезда в Следственный комитет Кирилл в следственных действиях участвовать не будет», — сказал Харитонов РИА Новости.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00