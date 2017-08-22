Из одного кармана в другой. Россия дала Белоруссии 700 миллионов долларов на погашение перед ней

Правительство России одобрило выделение кредита Белоруссии 700 миллионов долларов, сообщает Газета.ру со ссылкой на распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что денежные средства Белоруссии предоставлены «на цели погашения и обслуживания в 2017 году государственного долга Белоруссии перед Россией».

Также отмечается, что провести переговоры с белорусской стороной и подписать соответствующие соглашения поручено Минфину и МИДу.

В конце июня первый замминистра финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что страна рассчитывает на получение в июле — августе этого года российского госкредита на $700 млн.