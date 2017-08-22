Минздрав определил самые распространенные болезни россиян

Самыми распространенными заболеваниями в России стали болезни органов дыхания: пневмония, острый ларингит и трахеит, а также бронхит, сообщает «РБК» со ссылкой на Минздрав России.

По статистике ведомства, на 100 тыс. россиян болезнями органов дыхания переболели 20,8 тыс. человек. При этом смертность от таких болезней в прошлом году сократилась на 7,3 процента, а за первые шесть месяцев 2017 г. — на 8,7 процента.