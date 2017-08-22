В Анкаре зарегистрировано 36 случаев заражения россиян вирусом Коксаки

С начала июля 2017 года российское посольство в Анкаре зарегистрировало 36 случаев заражения россиян вирусом Коксаки, сообщает «Meduza».

В ведомстве рассказали, что большинство заболевших – дети. Стоит отметить, что сейчас в Турции, по разным оценкам, находится 370-400 тыс. туристов из России.

Напомним, что ранее на горячую линию Роспотребнадзора поступили сообщения о 832 заболевших вирусом Коксаки в Турции.

Добавим, что туроператоры не фиксировали массовых отказов от туров в Турцию.