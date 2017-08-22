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Директор гимназии «Лаборатория Салахова» уходит с поста, чтобы стать заместителем главы Сургутского района

Одно из лучших образовательных учреждений города гимназия «Лаборатория Салахова» начало учебного года встретит без своего директора Алексея Савенкова. Он покидает свой пост, на котором проработал менее года, чтобы стать заместителем главы Сургутского района.

«Текущий замглавы Виталий Волкогон уходит на пенсию, я займу его место. Буду курировать вопросы недропользования, природопользования, экологии, ГО и ЧС, сельского хозяйства, коренных и малочисленных народов и так далее. Думаю, с 31 августа уже приступлю к своим новым обязанностям», - сообщил корреспонденту siapress.ru Алексей Савенков.

Кто станет преемником Савенкова в гимназии неизвестно, скорее всего, это будет один из действующих заместителей директора.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 162, комментариев: 0


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