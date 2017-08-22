Фильм «Лето» про Виктора Цоя «будет завершен, несмотря ни на что»

Михаил Идов, автор сценария картины Кирилла Серебренникова «Лето» про Виктора Цоя, написал в своём Facebook, что фильм уже отснят больше чем на две трети и будет завершен, несмотря ни на что, сообщают «Ведомости».
«В итоге единственное, чего добьется государство, так это того, что на одного талантливого человека в России будет меньше», – добавил он.
Напомним, что следственный комитет арестовал режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в мошенничестве.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00