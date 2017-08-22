20 сентября стартует новый сезон проекта «Медиашкола» в молодежном информационном Медиацентре (Дзержинского 7\1). Набор ведется в две группы: вечернее время (среда 19:00) и утреннее время (вторник 10:00), участие в проекте бесплатное.

Курс будет читать Мария Арутюнян, журналист, специалист по связям с общественностью. В рамках проекта любой желающий, в возрасте от 14 до 30 лет, сможет узнать об основах журналистки.

Оставить заявку или задать интересующий вопрос:

Электронный адрес: mediasurgut@gmail.com

Социальные сети: https://vk.com/mediasurgut

Телефон: 8(3462) 282997