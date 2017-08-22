Мегафону придется изменить почти 3000 тарифов для отмены внутрисетевого роуминга

Для отмены внутрисетевого роуминга «Мегафону» придется сменить почти все тарифы, сообщает «ТАСС».

Чтобы привести все тарифы к нормам, которые требую ФАС от операторов сотовый связи «Мегафну» потребуется изменить почти все тарифы – около 3 тысяч по всей стране.

«Чтобы исполнить требования ФАС, необходимо время и значительные IT-ресурсы, которые компания использует для решения стратегических задач», – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Напомним, что ФАС увеличила сроки для «большой четверки» на реализацию отмены роуминга внутри РФ.