В Сургуте в эту пятницу с 16:00 до 18:00 часов желающие взять на содержание питомца могут прийти в пункт временной передержки отловленных животных и выбрать собаку. Пункт находится на территории производственной базы городского муниципального унитарного коммунального предприятия на Производственной, 14.
«День помощи животным» пройдет в эту пятницу в Сургуте
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