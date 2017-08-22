«День помощи животным» пройдет в эту пятницу в Сургуте

​Назвать субботнее происшествие можно как угодно. Вопросов все равно много

Чего наш мэр везде как «танк» появлялся? И успокоил, и в больнице побывал... Но ведь в такой ситуации другие люди должны работать, которые в силу своих должностных обязанностей отвечают за безопасность в городе.