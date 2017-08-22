В округе сокращается задолженность по заработной плате. По данным Государственной инспекции труда, с начала года работодатели погасили задолженность перед своими работниками (7 453 человека) на общую сумму полмиллиарда рублей. На сегодня на контроле органов прокуратуры - 99 предприятий, где размер невыплат работникам составляет 210 миллионов рублей. Большая часть долга приходится на организации в стадии банкротства. По ряду организаций перечисления долгов по зарплате должно произойти в ближайшие дни.
В Югре сокращается размер долгов по заработной плате
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Сегодня в 15:29, просмотров: 112, комментариев: 0
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