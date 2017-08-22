​Новые санкции США в отношении России противоречат нормам ВТО

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил, что санкции США в отношении России содержат элементы, противоречащие принципам всемирной торговой организации (ВТО), сообщают «Ведомости».

«Совершенно очевидно есть элементы, которые не соответствуют стандартам и обязательствам ВТО. Например, ограничения на поставку отдельных видов оборудования и технологий для бурения нефти. Вторая тема – это ограничения, касающиеся строительства и эксплуатации экспортных трубопроводов, – этого не было», – сказал он.

«Вопрос – что с этим делать в ВТО – лежит в другой плоскости. Мы, наверное, должны взвешивать последствия от любой эскалации нашего правового конфликта с тем, как это отразится на многосторонней системе вообще и на системе ВТО. Это, конечно, политика. А ВТО лучше себя чувствует, когда занимается регулированием торговли, а не политикой», – ответил Медведков на вопрос, какие действия Россия может предпринять в ВТО в отношении этих санкций.