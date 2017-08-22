Уровень безработицы в Югре остается в пределах показателя исторического минимума

Уровень безработицы в Югре находится на историческом минимуме. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова на заседании Комиссии по вопросам социально-экономического развития округа. На сегодня в регионе зарегистрировано более 4-ех тысяч безработных или полпроцента от экономически активного населения Югры. Это в два с лишним раза ниже, чем в среднем по России. При этом на рынок труда продолжают поступать новые вакансии. Как сообщается на сайте окружного правительства, с начала года при содействии органов службы занятости организовано 20 с половиной тысяч новых рабочих мест. Большинство из них - временные, для трудоустройства несовершеннолетних на период каникул.