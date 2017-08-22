В эту субботу с 12-ти до 16-ти часов в «Старом Сургуте» пройдет праздник-ярмарка «Урожай-2017». В рамках «Урожая года» состоится выставка-конкурс «Дары Севера», на которой любители грядок представят плоды северного огородничества - от аппетитных разносолов до причудливых овощных композиций. Стать конкурсантом может любой, кто занимается огородничеством, садоводством, цветоводством. Победителей определят в 8-ми номинациях. Лучших из лучших наградят ценными подарками, остальные получат поощрительные призы и памятные дипломы.
Сургутян приглашают принять участие в городском празднике-ярмарке «Урожай- 2017»
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 13:54, просмотров: 78, комментариев: 0
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00