Скончался один из рабочих, пострадавший в пожаре на Ван-Еганском месторождении

Скончался один из рабочих, пострадавших в результате пожара на Ван-Еганском месторождении «Роснефти» в Нижневартовском районе. Об этом сообщает Znak.com. По данным чиновников, всего в больницах Нижневартовского района продолжают проходить лечение семь человек. Состояние здоровья двоих врачи оценивают как средней тяжести. Еще пять человек, попавших в больницу после ЧП, сейчас идут на поправку и скоро будут выписаны.

Напомним, вечером 10 августа в 40 километрах от Радужного во время проведения подрядных работ на площадке одной из скважин Ван-Еганского месторождения (разрабатывает АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», которое входит в «РН Холдинг») начался пожар. О нем стало известно из сообщения Минэнерго, сама компания официально о происшествии оперативно не сообщила. В тот же вечер в Минэнерго заявили о восьми пострадавших — рабочих подрядной организации, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.