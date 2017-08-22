Серебренникова подозревают в хищении не менее 68 миллионов рублей

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества, сообщают «РИА Новости».

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», задержан художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников», — рассказала журналистам официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.