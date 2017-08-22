​ФАС увеличила сроки для «большой четверки» на реализацию отмены роуминга внутри РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, в ответ на ходатайство операторов «большой четверки», продлила срок исполнения операторами связи предупреждения об отмене внутрироссийского роуминга, сообщает «Интерфакс».

«Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения», – сказано в сообщении ведомства.

Параллельно с этим ПАО «Мегафон» подало иск в Арбитражный суд Москвы на действия ФАС, заявляя, что исполнить предупреждение ФАС невозможно, но позже отозвала иск.

Стоит отметить, что ранее сроки были сдвинуты только для одного неназванного оператора.