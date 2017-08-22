​ФАС увеличила сроки для «большой четверки» на реализацию отмены роуминга внутри РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, в ответ на ходатайство операторов «большой четверки», продлила срок исполнения операторами связи предупреждения об отмене внутрироссийского роуминга, сообщает «Интерфакс».
«Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения», – сказано в сообщении ведомства.
Параллельно с этим ПАО «Мегафон» подало иск в Арбитражный суд Москвы на действия ФАС, заявляя, что исполнить предупреждение ФАС невозможно, но позже отозвала иск.
Стоит отметить, что ранее сроки были сдвинуты только для одного неназванного оператора.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00