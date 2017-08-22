​СМИ: Гаджиев, напавший на жителей Сургута, проявлял агрессию ещё во время учебы

Молодой человек, который совершил нападения на прохожих в центре Сургута, полгода учился в Сургутском политехническом колледже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора по воспитательной работе учебного заведения Татьяну Шутову.
Она подтверждает данные, что нападавшим оказался 19-летний Артур Гаджиев. «Да, уже официально это сообщено», – сказала Шутова.
Она отметила, что Гаджиев поступил в колледж 1 сентября 2015 года. Он учился по специальности «мастер отделочных строительных работ» и 27 февраля 2016 года был отчислен.
«Во-первых, он не обучался, совершенно не проявлял интерес к обучению, причем это явно демонстрировал. Задания не выполнял, консультации не посещал, имел задолженности практически по всем предметам. Плюс систематически нарушение дисциплины», – пояснила собеседник агентства.
Она также отметила, что Гаджиев мешал работать группе и преподавателям. «Это вызывающее поведение на уроках, порой даже агрессия. Много работали (с ним - ИФ). От работы с психологом он отказался, мама в колледж не приходила, работали только по звонку», – добавила Шутова.
Напомним, что 19 августа вооруженный ножом молодой человек напал на центральных улицах Сургута на прохожих, ранив семерых из них. Нападавшего ликвидировали сотрудники полиции.
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