​СМИ: Гаджиев, напавший на жителей Сургута, проявлял агрессию ещё во время учебы

Молодой человек, который совершил нападения на прохожих в центре Сургута, полгода учился в Сургутском политехническом колледже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора по воспитательной работе учебного заведения Татьяну Шутову.

Она подтверждает данные, что нападавшим оказался 19-летний Артур Гаджиев. «Да, уже официально это сообщено», – сказала Шутова.

Она отметила, что Гаджиев поступил в колледж 1 сентября 2015 года. Он учился по специальности «мастер отделочных строительных работ» и 27 февраля 2016 года был отчислен.

«Во-первых, он не обучался, совершенно не проявлял интерес к обучению, причем это явно демонстрировал. Задания не выполнял, консультации не посещал, имел задолженности практически по всем предметам. Плюс систематически нарушение дисциплины», – пояснила собеседник агентства.

Она также отметила, что Гаджиев мешал работать группе и преподавателям. «Это вызывающее поведение на уроках, порой даже агрессия. Много работали (с ним - ИФ). От работы с психологом он отказался, мама в колледж не приходила, работали только по звонку», – добавила Шутова.

Напомним, что 19 августа вооруженный ножом молодой человек напал на центральных улицах Сургута на прохожих, ранив семерых из них. Нападавшего ликвидировали сотрудники полиции.