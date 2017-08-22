Чеченская диаспора Сургута предложила помощь в патрулировании улиц города

Лидер чеченской диаспоры Сургута Бислан Махмудов выразил готовность патрулировать улицы города, сообщает Znak.com. Об этом Махмудов заявил на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Караульный».

«Со своей стороны, чечено-ингушская организация готова оказать помощь в организации порядка и патрулировании по городу Сургуту», — заявил лидер чеченской диаспоры Сургута.

Кроме этого, он призвал не связывать данное преступление «ни с нацией, ни с религией», потому что преступники не имеют ни того, ни другого.

«Мы, как никто другой, народ, который прошел террор, больше всех понимаем эту боль», — заключил Бислан Махмудов. По его словам, чечено-ингушская организация готова поделиться с семьями пострадавших «всем, в чем они нуждаются».