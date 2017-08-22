Все образовательные организации Югры готовы к новому учебному году

Все образовательные организации Югры готовы к началу нового 2017/2018 учебного года. Такой вывод сделал межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправления.

Также в проверках готовности общеобразовательных организаций принимали участие представители родительских комитетов, родители первоклассников и управляющих советов общеобразовательных организаций.

Летом в каждой образовательной организации выполнены текущие ремонты в пищеблоках и обеденных зонах, в медицинских кабинетах, в спортзалах, в учебных помещениях. Также подготовлены инженерные системы всех зданий к работе в осенне-зимних условиях, осуществлены ремонты фасадов и кровли зданий, предприняты дополнительные меры по обеспечению инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищенности зданий и территорий. В некоторых образовательных организаций проведены мероприятия по укреплению пожарной безопасности.

На подготовку в учебному сезону из средств муниципальных образований и бюджета автономного округа направлено 1,2 млрд рублей. Сегодня распахнуть свои двери дошкольникам, школьника и студентам готовы 720 организаций. Еще в пяти идет капитальный ремонт, и в этом году они открыты не будут. Это четыре школы и один детсад в Сургуте, Урае и Березовском районе.