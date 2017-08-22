При пожаре в частном секторе Ростова-на-Дону сгорели 98 жилых домов. 58 человек обратились за медицинской помощью

Пожар в частном секторе Ростова-на-Дону удалось ликвидировать только через 18 часов после начала, сообщает «Meduza» со ссылкой на пресс-службу южного регионального центра МЧС.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что от пожара пострадали 120 строений, в том числе 98 жилых домов. За медицинской помощью обратились 58 человек, 9 из них госпитализированы.

На месте пожара продолжается проливка территории и разбор завалов. Стоит отметить, что площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, его тушили почти две тысячи человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.