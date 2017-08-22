При пожаре в частном секторе Ростова-на-Дону сгорели 98 жилых домов. 58 человек обратились за медицинской помощью

Пожар в частном секторе Ростова-на-Дону удалось ликвидировать только через 18 часов после начала, сообщает «Meduza» со ссылкой на пресс-службу южного регионального центра МЧС.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что от пожара пострадали 120 строений, в том числе 98 жилых домов. За медицинской помощью обратились 58 человек, 9 из них госпитализированы.
На месте пожара продолжается проливка территории и разбор завалов. Стоит отметить, что площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, его тушили почти две тысячи человек.
По факту пожара возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
Чему учиться сегодня, чтобы преуспеть завтра? Гендиректор центра Lingua Раиса Журавлева // ONLINE 25 августа в 15.00