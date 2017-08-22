Нижневартовские спортсменты завоевали бронзу на первенстве Европы по гребному слалому

Нижневартовские каноисты Сергей Комков и Павел Котов завоевали бронзовые медали первенства Европы погребному слалому в возрастной категории до 18 и 23 лет, которое завершилось накануне в германском Хоэнлимбурге.

"Борьба была зрелищной, но нам удалось показать свой потенциал. Это тот результат, ради которого стоит пролить не мало пота и ответственно подходить к тренировкам", - подвел итоги выступления Павел Котов.

Всего с соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 29 стран.