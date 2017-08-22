В сентября в стране пройдет интернет-олимпиада для школьников на знание ПДД

Министерство образования и науки России проводит всероссийскую интернет-олимпиаду для школьников на знание правил дорожного движения.

Регистрация команд-участников пройдет с 1 по 17 сентября 2017 года на портале «Дорога без опасности». Зарегистрированные команды с 18 сентября будут приглашены на выполнение заданий олимпиады.

Победители Олимпиады, занявшие первые три места, будут награждены кубками и дипломами лауреатов.

Мероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».