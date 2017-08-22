Google представила новую операционную систему Oreo

Корпорация Google презентовала новую операционную систему (OC), которая получила официальное название Oreo по аналогии с маркой печенья, сообщает «ТАСС».

Одна из особенностей новой ОС – это появление у ярлыков приложений значка пропущенных уведомлений. Как указывается, это позволяет пользователю отвечать на уведомления на основном экране смартфона.

Стоит отметить, что обновление пока что доступно только на смартфонах Pixel от компании Google, которая планирует выпустить вторую версию собственного смартфона в октябре.

Напомним, что корпорация, продолжила традицию присваивать обновленным версиям ОС название кондитерских изделий: Nougat (нуга), Marshmallow (разновидность зефира) и Lollipop (леденец).