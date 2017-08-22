Россияне стали больше экономить на развлечениях

Россияне стали больше экономить и проводить свой досуг более скромно, сообщает «Коммерсант».

Таким образом, доля тех, кто не посетил ни одного развлекательного центра за полгода, составила 51 процент, по данным исследования «Ромир». Показатель за аналогичный период в 2014 году составлял 45 процентов.

Практически все виды развлечений демонстрируют уменьшение аудитории. Так, кафе и рестораны потеряли 4 процентных пункта (п. п.): их посещают 26 процентов опрошенных против 30 процентов в 2014 году, когда в последний раз проводилось аналогичное исследование.

Количество посетителей выросло только в кинотеатрах и заведениях фаст-фуда. Но стоит отметить, что средний чек одного посещения кинотеатра снизился — с 615 руб. в 2014 году до 365 руб. в нынешнем.

При наличии одинакового репертуара отдельные кинотеатры в рамках очень высокой конкуренции начинают играть на понижение, что может приводить к снижению средней цены билета, поясняет президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.