В России сегодня - День государственного флага

В России сегодня отмечается День государственного флага. 23 года назад российский триколор обрел статус национального символа страны, сменив советское красное полотнище с серпом и молотом. Несмотря на то, что этот день не считается выходным, по всей стране, в том числе в Сургуте, пройдут праздничные мероприятия, посвященные данному событию. Так, в нашем городе на площади «Старого Сургута» состоятся митинг, концерт и флэш-моб. Там же будут работать спортплощадка и фотозона. Принять участие в мероприятиях может любой желающий. Начало в 16 часов.