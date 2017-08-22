В России сегодня отмечается День государственного флага. 23 года назад российский триколор обрел статус национального символа страны, сменив советское красное полотнище с серпом и молотом. Несмотря на то, что этот день не считается выходным, по всей стране, в том числе в Сургуте, пройдут праздничные мероприятия, посвященные данному событию. Так, в нашем городе на площади «Старого Сургута» состоятся митинг, концерт и флэш-моб. Там же будут работать спортплощадка и фотозона. Принять участие в мероприятиях может любой желающий. Начало в 16 часов.
В России сегодня - День государственного флага
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Сегодня в 10:09, просмотров: 55, комментариев: 0
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