КНДР снова угрожает США и Южной Корее «безжалостным возмездием»

КНДР угрожают США и Южной Корее «безжалостным возмездием» из-за начавшихся 21 августа совместных военных учений стран, сообщает «Коммерсант».

«После того, как проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания. Ответственность за разрушительные последствия, которые вызовут военные учения, целиком лежит на США, которые выбрали путь военного противостояния с нами»,— передает Kyodo позицию военных.

Учения Ulchi Freedom Guardian стартовали в Южной Корее в понедельник. Для участия в 11-дневных учениях мобилизованы 67,5 тыс. южнокорейских и американских военнослужащих.