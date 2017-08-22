Югра претендует на проведение Всемирного конгресса оленеводов в 2021 году

Югра может принять следующий Всемирный конгресс оленеводов, который запланирован на 2021 год.

"Соответствующее предложение поступило со стороны официальных руководящих лиц поступило в адрес губернатора автономного округа. Наталья Комарова подтвердила готовность региона выступить местом проведения следующего Всемирного конгресса оленеводов мира", - рассказал заместитель директора департамента внутренней политики Югры Сергей Тимошков.

Он добавил, что окончательное решение будет принято по итогам проведения всех установленных процедур и рассмотрения заявок со стороны других заинтересованных в проведении конгресса на своей территории регионов и иностранных государств.

Конгресс является главной международной площадкой по вопросам, связанным с развитием оленеводства и жизнедеятельности коренных народов, для которых этот вид деятельности является способом самообеспечения и ключевым этнообразующим фактором.

В Югре в настоящее время насчитывается 475 территорий традиционного природопользования, площадь оленьих пастбищ превышает 28 миллионов гектаров.