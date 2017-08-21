"Ваш кредит закрыт". Россия погасила последний внешний долг СССР

Ранее правительство России одобрило проект соглашения с Советом министров БиГ о погашении задолженности Советского Союза перед бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия. Соглашение предполагает, что средства будут распределены между БиГ ($72,6 млн), Сербией ($36,3 млн) и самоуправляемым округом Брчко БиГ ($3,8 млн).
Оставшиеся $12,5 млн будут использованы на нужды общегосударственных органов власти БиГ, уточняет "Коммерсант".
Берегите кошельки. Начальник Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством УМВД Сургута Михаил Малявко // ONLINE 24 августа в 15.00