Xiaomi выпустили новые умные кроссовки

Китайская компания Xiaomi продолжает расширять каталог товаров под брендом MIJIA. Недавно была презентована пара кожаных смарт-кроссовок, модель получила название Free Tie Leather, пишет "Российская газета".

Кроссовки Free Tie Leather получили фитнес-датчик и Bluetooth-модуль, с помощью которых обувь можно "подключить" к смартфонам под управлением Android и iOS. В приложении Mi Smart Home пользователь сможет узнать количество пройденных шагов и уточнить преодоленное расстояние и расход калорий в ходе физической нагрузки.

Как уточняют "Актуальные новости", отличительной особенностью данной обуви, представленной подконтрольным брендом Mijia, является тот немаловажный аспект что кроссовки укомплектованы светодиодной подсветкой, процессором и модулем Bluetooth 4.0. Данный блок передаёт информацию на мобильное устройство владельца. Основным требованием является функционирование смартфона под управлением Android 4.4 или IOS 8.0.

"Умные" кроссовки Xiaomi в черном или белом цвете можно заказать на китайском сайте home.mi.com. Новинка обойдется покупателям в 30 долларов (около 1 800 рублей). Выход смарт-кроссовок на мировой рынок зависит от успеха продукта на краудфандинговой платформе.