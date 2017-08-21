Теперь визу на поездку в США надо будет получать полгода

Решение США прекратить выдачу виз в консульствах в российских регионах может привести к тому, что срок оформления документов значительно увеличится. Об этом "Медузе" заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Вполне вероятно, что он растянется до полугода», — сказала она.

Ранее, напомнила Тюрина, на собеседование для получения американской визы можно было записаться в любое консульство США, независимо от места жительства.

«Например, москвичи нередко оформляли визы в Санкт-Петербурге, где очередь всегда была меньше, и можно было записаться быстрее. Сейчас в Москве запись идет уже на ноябрь, но в связи с объявленным ограничением попасть на собеседование можно будет уже только в следующем году», — сказала она.

Отказ от оформления виз в американском консульстве во Владивостоке, предположила представитель РТС, приведет к резкому снижению числа жителей Дальнего Востока и Приморья, выезжающих в США.

«Мало кто теперь захочет сначала лететь через всю страну в Москву за визой. Соответственно рейсы в США из Приморья будут летать полупустыми», — сказала Тюрина.

На сайте посольства США в России в данный момент указано, что «заявления на неиммиграционные визы рекомендуется подавать не менее чем за три месяца до предполагаемой даты поездки». Предполагаемое время ожидания собеседования, по данным на 20 августа, в Москве для неиммиграционных виз составляло 85 календарных дней.