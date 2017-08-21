В Нефтеюганске пройдет открытый Кубок Югры по картингу

Территория нового аэропорта в Нефтеюганске вновь станет площадкой состязаний картингистов округа. 26 и 27 августа открытый Кубок Югры по картингу пройдет в нескольких возрастных группах: «Микро» – с 6 до 9 лет, «Супер Мини» – с 9 до 14 лет; «Ракет 120» – с 14 лет, «Союзный» с 14 лет, «Honda» с 12 лет, «KZ2» – с 16 лет.

В каждом классе пройдут два финальных заезда, дистанция заезда определится коллегией спортивных комиссаров. Соревнования пройдут в личном и командном зачете. Так личные результаты водителей будут определены по результатам финального заезда, командный зачет будет засчитан по результатам 5 лучших участников, заявленных от команды.

Заявку на участие нужно направить по эл.почте pavel-lihuta@yandex.ru, в заявке должны быть указаны полный адрес заявителя, название команды и количество участников, заявленных на соревнование: водители, тренеры и механики.