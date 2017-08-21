В UTair появилась первая женщина - капитан воздушного судна // ФОТО

Впервые в истории авиакомпании UTair женщина стала командиром самолета, сообщает пресс-служба предприятия.

Виктория Кумова получила квалификацию командира Boeing-737CL/NG в 31 год после девяти лет работы вторым пилотом гражданской авиации и 4720 часов налета на самолетах Boeing-737CL/NG, Ан-2 и Як-18Т.

В UTair Виктория пришла спустя год после окончания Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. За время работы у Виктории не было ни одного авиационного происшествия. Как и все пилоты, допущенные к управлению самолетом, она знает регламент летных работ, устройство самолета, двигателей и спецоборудования.

"Любовь к небу мне передалась от отца. В авиации он уже 35 лет и в профессии для меня главный пример. В нашей отрасли к женщинам-пилотам порой относятся с некоторой осторожностью, но однажды в меня поверили и дали шанс осуществить мечту детства. Я благодарна UTair и своим коллегам за поддержку", – поделилась эмоциями Виктория Кумова.