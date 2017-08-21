​Андрей Малахов выйдет в "Прямой эфир". На России-1

Известнейший российский телеведущий Андрей Малахов переходит на канал "Россия-1". Сегодня в интервью сайту Woman's day он сообщил, что будет вести там программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", где у него будет возможность самостоятельно формировать тематику. Свой уход из ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале" он объяснил тем, что ему стало "тесно". Правда, едва ли ему было бы тесно в новой студии передачи на тысячу квадратных метров (по сравнению со старой – 200 кв.м.), но все же творческая свобода для ведущего оказалась важнее.