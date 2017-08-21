​Крупнейшие СМИ получат от Роскомнадзора штраф за "популяризацию" нашумевшего рэп-баттла

РИА "Новости", "Дождь", "Republic", MK.ru, Aif.ru и Maximonline.ruполучат штраф за "популяризацию" нашумевшего рэп-баттла между Оксимироном и Гнойным. Об этом пишет newsru.com. Еще 26 средств массовой информации, так или иначе давших ссылку на этот поэтический поединок, получат профилактические письма с предупреждением.

Роскомнадзор обосновывает эти свои претензии к крупным СМИ тем, что они обратили внимание аудитории на произведения с обилием нецензурной брани. Правда, размер штрафа не будет критическим – всего 50 000 рублей.

Напомним, что рэп-батл между двумя молодыми исполнителями оказался чуть ли не главным событием российского ютуба в этом году – за неделю он собрал более 18 миллионов просмотров. Ссылку на него мы давать не будем, дабы не получить претензии Роскомнадзора.