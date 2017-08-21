Кремль назначил нового посла в США

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в США замминистра иностранных дел Анатолия Антонова. Об этом сообщает "Медуза". Антонов сменит на этом посту Сергея Кисляка, которому, по информации издания, прочат кресло сенатора.

Напомним, что смена посла проходит на фоне дипломатических скандалов. Сначала Путин потребовал сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ на 755 человек. В ответ американцы заявили, что приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России за исключением Москвы.