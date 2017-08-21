Еврокомиссия выразила соболезнования сургутянам

Еврокомиссия выразила соболезнования в связи с последними нападениями в европейских городах, а также в Сургуте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Александера Винтерштрайна.

Он сообщил, что коллегия Еврокомиссии провела минуту молчания в память о жертвах нападений. "Наши мысли сегодня с близкими погибших и с пострадавшими в нападениях в Барселоне, Камбрильсе, Турку, а также в сибирском городе Сургуте", - заявил он.

Напомним, 19 августа в Сургуте молодой человек, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих. семь человек были ранены. Сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. Редакция СИА-ПРЕСС вела прямую трансляцию всех событий того страшного дня.