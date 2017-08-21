​Сергей Лавров: «Мы не будем срывать зло на американских гражданах»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет срывать зло на амереканских гражданах в ответ на решение США приостановить выдачу виз россиянам, сообщает «Интерфакс».

«Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах», – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Напомним, что США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. Главной причиной этому стало ограничение численности сотрудников дипмиссий США в России.