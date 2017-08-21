Бывший офицер спецподразделения «Вымпел»: "Нападение Гаджиева внешне похоже на так называемый саморекрутинг»

Бывший офицер спецподразделения «Вымпел» Анатолий Ермолин сказал, что нападение 19-летнего Артура Гаджиева на прохожих в Сургуте «внешне похоже» на так называемый саморекрутинг, сообщает «Эхо Москвы».

«Внешне это похоже на так называемый саморекрутинг, когда человек, который не имеет прямых связей с ИГИЛ, с «Аль-Каидой» (террористические группировки, запрещены в РФ), с другими организациями (находится – Э.М.) под воздействиями каких-то идей, которых он нахватался в интернете, – отметил А.Еромолин. – Я имею в виду с точки зрения одушевления или того, что его подтолкнуло, та же самая ненависть, или какая-то жизненная ситуация, которая его довела до такого состояния».

«У него не было нормального душевного состояния и вообще, начитавшись всякой ерунды в интернете, вполне это могло его подтолкнуть на какие-то такие неадекватные действия», — предположил А.Ермолин.

Также Ермолин обратил внимание на то, что до нападения на людей в Сургуте Гаджиев испытывал «определенные проблемы», в частности не мог найти работу, так как «был достаточно религиозен» и совершал намаз несколько раз в день.

«Даже то, что ИГИЛ заявил, что в Сургуте они к нему (нападению) причастны, это ничего не значит. Потому что это ничем не доказано, им, конечно, выгодно любом случае объявлять, что они к этому причастны», — отметил бывший офицер спецподразделения «Вымпел».

Сургут «не является территорией», где ИГИЛу было бы выгодно совершить теракт «с точки зрения большой информационной волны», пояснил он.

«Мы узнаем, если узнаем, что это теракт, в случае если будут какие-то неопровержимые доказательства, о которых мы будем иметь какие-то утечки — какая-то литература, инструкция, свидетельские показания»,— заключил бывший офицер спецподразделения «Вымпел».