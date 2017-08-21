​США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз

США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. Главной причиной этому стало ограничение численности сотрудников дипмиссий США в России, сообщает «Интерфакс».

«Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления», – подчеркнули в посольстве США.

Стоит отметить, что процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но «в значительно сокращенном объеме», начиная с 1 сентября этого года. Также в посольстве заявили, что «изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз».

Напомним, что Владимир Путин объявил о сокращении 755 дипломатов и технических работников США.