Путин: 755 дипломатов и технических работников США должны будут прекратить свою деятельность

После требования ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к первому сентября, США начали подготовку к отъезду сотрудников, сообщает «Интерфакс».

«Во исполнение требования Российской Федерации ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, мы уже приступили к подготовке отъезда и сокращения сотрудников», – сказано на сайте посольства США.

«Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность», - сказал Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия-1».

Напомним, что к первому сентября Москва предлагает американской стороне привести число своих дипломатов в соответствие с количеством российских дипломатов в США.