СМИ: Нападение на людей в Сургуте произошло на фоне кадровых перестановок в региональном ФСБ

Нападение на людей в Сургуте произошло на фоне кадровых перестановок в УФСБ по Тюменской области, сообщает «Коммерсант». Возможно, это связано с возбуждением уголовного дела в отношении сотрудников спецслужбы по фактам убийств предпринимателей и таксистов, пишет издание. Это обстоятельство могло сказаться на бдительности правоохранителей. На данный момент глава ведомства Вадим Пятилетов находится в отпуске, и в его окружении отмечают, что на его место подбирают новую кандидатуру.

Напомним, ранее поступала информация, что правоохранительные органы, якобы, знали о готовящемся нападении, но предотвратить его по какой-то причине не смогли.