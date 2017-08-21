16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,3612   EUR  69,7197  

СМИ: Нападение на людей в Сургуте произошло на фоне кадровых перестановок в региональном ФСБ

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Нападение на людей в Сургуте произошло на фоне кадровых перестановок в УФСБ по Тюменской области, сообщает «Коммерсант». Возможно, это связано с возбуждением уголовного дела в отношении сотрудников спецслужбы по фактам убийств предпринимателей и таксистов, пишет издание. Это обстоятельство могло сказаться на бдительности правоохранителей. На данный момент глава ведомства Вадим Пятилетов находится в отпуске, и в его окружении отмечают, что на его место подбирают новую кандидатуру.

Напомним, ранее поступала информация, что правоохранительные органы, якобы, знали о готовящемся нападении, но предотвратить его по какой-то причине не смогли.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:40, просмотров: 146, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:06
Сиа, не тиражируйте инфу, которая к нам не особо имеет отношение - там речь в скандале о Тюменском ФСБ, наше региональное же немножко другое

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Произошедшее в субботу – это экзамен для городской власти и силовиков

​Произошедшее в субботу – это экзамен для городской власти и силовиков
Нужно провести независимое расследование случившегося и восстановить события по минутам. Ключевым моментом такого расследования должен послужить временной лаг между первым сообщением в полицию и нейтрализацией нападавшего
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 12:22
274 0
​Назвать субботнее происшествие можно как угодно. Вопросов все равно много

​Назвать субботнее происшествие можно как угодно. Вопросов все равно много
Чего наш мэр везде как «танк» появлялся? И успокоил, и в больнице побывал... Но ведь в такой ситуации другие люди должны работать, которые в силу своих должностных обязанностей отвечают за безопасность в городе.
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» Сегодня в 12:15
310 1
​Сергей Кондратьев: «Если с организованным терроризмом научились бороться, то с такими единичными проявлениями сложно сладить, их невозможно предугадать»

​Сергей Кондратьев: «Если с организованным терроризмом научились бороться, то с такими единичными проявлениями сложно сладить, их невозможно предугадать»
Анастасия Семихатских 06 августа 2016 в 10:56
1261 4
Современный терроризм серьезно изменился. Сейчас необязательно быть в ячейке, нужно просто обработать человека

Современный терроризм серьезно изменился. Сейчас необязательно быть в ячейке, нужно просто обработать человека
Сейчас террористам не нужно, грубо говоря, иметь партбилет организации, им достаточно идентифицировать себя с ней.
Федор Крашенинников 20 августа в 14:00
1315 5
За произошедшее в Сургуте нападение с ножами ответственность взяло ИГ // ОБЗОР всех событий дня

За произошедшее в Сургуте нападение с ножами ответственность взяло ИГ // ОБЗОР всех событий дня
Все, что известно об этом ЧП в Сургуте — в этой новости UPD 00:29
Редакция СИА-ПРЕСС 20 августа в 10:26
135003 21
Как СИА-ПРЕСС обеспечил фотографиями о произошедшем в Сургуте всю страну и не только // ОБЗОР

Как СИА-ПРЕСС обеспечил фотографиями о произошедшем в Сургуте всю страну и не только // ОБЗОР
Плоды труда нашего фоторедактора Ирины Швец оказался востребован даже далеко за пределами России
Редакция СИА-ПРЕСС 20 августа в 10:16
2999 5
Фейки, паника и ложные сообщения. Как сургутяне в соцсетях обсуждали ЧП в городе // ОБЗОР

Фейки, паника и ложные сообщения. Как сургутяне в соцсетях обсуждали ЧП в городе // ОБЗОР
Артем Мазнев 20 августа в 00:29
3418 0
Как сургутские события освещали федеральные и мировые СМИ // ОБЗОР

Как сургутские события освещали федеральные и мировые СМИ // ОБЗОР
«На подъезде к Нефтеюганску огромные пробки, все уехали из Сургута». Кто мог это написать?
Константин Шперлинг 19 августа в 23:43
5132 1
Наталья Комарова рассказала журналистам о состоянии пострадавших в результате нападения в Сургуте // ВИДЕО

Наталья Комарова рассказала журналистам о состоянии пострадавших в результате нападения в Сургуте // ВИДЕО
Один пациент в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, у двоих — средней степени тяжести
Артем Мазнев 19 августа в 21:55
2323 1
«С точки зрения медицины нам ничего не требуется, травмцентр справляется сам» // ВИДЕО

«С точки зрения медицины нам ничего не требуется, травмцентр справляется сам» // ВИДЕО
Интервью Вадима Шувалова о ситуации с пострадавшими от нападений в Сургуте
Редакция СИА-ПРЕСС 19 августа в 20:01
1466 0
Алексей Венедиктов: «Есть два признака того, что в Сургуте был именно теракт»

Алексей Венедиктов: «Есть два признака того, что в Сургуте был именно теракт»
Нет границ для терроризма. Любой человек может устроить такое прямо в своей деревне, прямо в Барселоне, прямо в Сургуте.
Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы» 19 августа в 18:54
8024 3
"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

"Полицейский — герой". Что пишут о сургутском ЧП в популярных Telegram-каналах

Нападение на прохожих взорвало российский сегмент Telegram. СИА-ПРЕСС подготовил подборку того, что пишут о нашем городе в популярном мессенджере.
Редакция СИА-ПРЕСС 19 августа в 16:48
5541 3
«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО

«Бандит обезврежен. Призываю всех сохранять спокойствие» // ВИДЕО
Глава Сургута Вадим Шувалов записал видеообращение к горожанам
Вадим Шувалов, глава Сургута 19 августа в 15:41
5151 12
В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО

В Сургуте прошло торжественное закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора» // ФОТО, ВИДЕО
Медиацентр Сургут 18 августа в 15:32
1039 0
Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски

Сургутская неделя. Новые сказки и одинокие пляски
Чем запомнилась прошедшая сургутская неделя
Олег Владимиров 18 августа в 14:38
1208 0
Территория долгосрочного развития

Территория долгосрочного развития
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел пресс-конференцию.
Никита Шаганенко 18 августа в 12:50
632 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика