​Очевидцы: топор у Артура Гаджиева отобрали сотрудники магазина

Очевидцы рассказали, что нападавший сначала начал кидаться на мужчину, который стоял у прилавка и выбирал замки. Мужчина вовремя заметил его и увернулся от удара, после чего выхватил топор у нападавшего, который в свою очередь сразу скрылся с места преступления, сообщает «СИТВ».

Другой очевидец рассказывает, что стоял на центральном входе, а мимо него прошла женщина, которая держалась левой рукой за ухо, а на пол капала кровь. «В дальнейшем мы узнали, как происходили события … на нём была маска, при себе был топор. Топор выбили сотрудники магазина, он достал нож, чем нанес женщине порез и затем скрылся», – сообщает очевидец.