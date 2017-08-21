​Представители сети «Перекресток»: Артур Гаджиев работал не в нашем магазине, а в ЧОП, который его обслуживал

Артур Гаджиев, которого называют напавшим на людей в Сургуте, не был сотрудником торговой сети «Перекрёсток», сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу владельца торговой сети X5 Retail Group.

«Этот человек [Гаджиев] никогда не был сотрудником торговой сети „Перекрёсток“. Он работал охранником в ЧОП „Антей“, отношения с которым торговой сетью были прекращены с декабря 2016 года в связи с низким качеством предоставляемых услуг», — сообщает пресс-служба.

Возможно, именно в декабре после разрыва отношений между ЧОП «Антей» и «Перекрестком», Гаджиев стал безработным и стал морально двигаться к совершению субботней резни — согласно версии, выдвинутой недавно.

Напомним, что ранее организация «Хрюши Против Сургут» сообщала, что как минимум год назад (в сентябре 2016 года) Гаджиев работал охранником в магазине «Перекресток» по адресу Игоря Киртбая, 11.