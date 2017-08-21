​Появилась еще одна версия – почему Артур Гаджиев устроил нападение на сургутян 19 августа

Ещё одну версию случившегося нападения в субботу сообщает издание «Ura.ru» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Согласно их данным, 23-летний Артур Гаджиев напал на жителей Сургута из-за безработицы. Он долго искал работу, но все попытки были безуспешными, в последний раз его не взяли охранником в кинотеатр. А на фоне того, что его отец Ламетулах является сторонником экстремистского мусульманского течения, Артур мог набраться человеконенавистницеских идей.

Согласно их версии, по данным правоохранительных органов Югры , мужчина, устроивший резню в Сургуте, не является членом террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России, хотя именно ИГ взяло на себя ответственность за произошедшее в нашем городе.

Напомним, что организация «Хрюши Против Сургут» сообщала, что как минимум год назад (в сентябре 2016 года) Гаджиев работал охранником в магазине «Перекресток» по адресу Игоря Киртбая, 11.

«Этот молодой человек работал там охранником. Душевнобольной?! Серьезно?! Вы сами можете посмотреть ролик и убедиться, что он адекватный. Пробрало меня от того что «они» рядом, «их» никак не определить простым людям. И ведь сам до последнего отрицал очевидное: что этот парень и тот, что нападал, — одно лицо», — написал пользователь с ником Алесь Антонович.